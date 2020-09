OM - Un plan pour recruter M'Baye Niang ?

Intéressé depuis de longs mois par M'Baye Niang, l'Olympique de Marseille n'est pas en mesure de payer les 25 millions d'euros demandés par le Stade Rennais. Auteur d'un mercato actif avec les venues de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, les Phocéens souhaiteraient enregistrer une quatrième recrue.

Et pour parvenir à ses faims, l'OM aurait une solution selon La Provence. Dans le but d'attirer Niang, le club de la Cannebière devrait proposer aux Bretons une offre de prêt avec option d'achat à la toute fin du mercato (5 octobre). Même si le dossier semble difficilement engagé avec notamment la volonté exprimée de conserver son joueur par Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge et Noir, les Olympiens n'ont pas dit leur dernier mot.