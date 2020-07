OM - Une banque d'affaires française mandatée pour le potentiel rachat de l'OM

On connaît le nom de la banque d'affaires mandatée par les potentiels repreneurs de l'Olympique de Marseille. Elle est française et se nomme Wingate, d'après l'AFP. Créée en 2011 par Stéphane Cohen et Daniel Ramakichenane, elle est spécialisée dans l'accompagnement de PME et PMI en situation complexe, et les fusions/acquisitions et cessions d'entreprises. Une autre banque d'affaires internationale travaille sur ce projet de rachat, précise L'Equipe.

Pour rappel, le projet, soutenu notamment par des fonds saoudiens et émiratis, est porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, qui ont mené une vaste campagne médiatique lors des dix derniers jours pour faire connaître leurs intentions. De son côté, le propriétaire actuel, Frank McCourt, a rappelé qu'il n'est pas vendeur...