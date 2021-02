OM - Unis contre la direction du club, les supporters réclament le départ du président J-H.Eyraud

À l'occasion d'une conférence de presse organisée ce vendredi après-midi dans le sublime décor des jardins du Pharo, les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille ont à nouveau tapé du poing sur la table. Après la lecture d'un communiqué commun rappelant à la direction actuelle tous les objectifs évoqués en 2016 et non atteints jusqu'à présent, les Ultras, très critiques sur la mauvaise gestion de leur club (bilan sportif insuffisant, mauvaise gestion de l'effectif, départ d'André Villas-Boas, rumeurs de vente, licenciements ou encore mises en demeure), ont réclamé le départ de Jacques-Henri Eyraud, l'actuel président olympien, dans les plus brefs délais.

"Vous n'avez décidément rien compris, poursuit le communiqué. Nous ne voulons pas de votre modèle américain, de votre fan expérience, d'un spectacle aseptisé à grand renfort de LEDS et effets sonores recouvrant les chants des virages. L'OM n'est définitivement pas une simple entreprise. C'est une religion, transmise de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. C'est un membre à part entière de toutes les familles, avec qui chacun a des souvenirs, heureux, malheureux, parfois sulfureux mais toujours passionnés. (...) Nous ne vous reconnaissons plus comme dirigeant de l'OM. (...) Il est temps. Quittez le club !", ont clamé de concert les Ultras des Ciel-et-Blanc.