OM - Valbuena : 'Un plaisir de retrouver l'OM'

Élément clé de l’Olympiacos, Mathieu Valbuena retrouvera donc l’OM dans le groupe C. Il a réagi dans Top of the Foot sur RMC:

"C'est toujours un grand plaisir. Cela fait plaisir de les retrouver, j'ai gardé beaucoup d'amis là-bas, j'espère aussi qu'il y aura du public aussi. L'accueil? Cela ne peut pas être pire que la dernière fois! (rires) Je savais quand Malouda a tiré la boule. C'est un plaisir. Tout le monde a sa chance, à part Manchester City qui est au-dessus du lot, c'est homogène. On va tout faire pour embêter tout le monde et faire bonne figure. Tout le monde peut prétendre finir deuxième"