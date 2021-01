OM - Valbuena dézingue les joueurs de l'OM et André Villas-Boas

L'Olympique de Marseille est en pleine crise depuis mercredi suite à sa défaite à domicile (0-1) contre le RC Lens. Les Marseillais n'ont remporté qu'un seul de leurs huit derniers match et proposent un niveau de jeu proche très insatisfaisant . Les matchs s'enchainent et l'OM continue de décevoir et de s'éloigner du podium. Une situation compliquée sur laquelle est revenue Mathieu Valbuena sur les antennes de RMC. L'ancien milieu de terrain du club phocéen n'a pas mâché ses mots et n'a pas hésité à pointer du doigt les principaux responsables.

"Il y a des problèmes beaucoup plus profonds à l'OM. À tous les étages. (...) On a l'impression qu'ils ont touché le fond contre Nîmes, mais ils creusent encore plus profond. Ça a été catastrophique dans tous les compartiments. Quand tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille, tu dois avoir de la personnalité, du caractère, de l'amour propre. Tous ces ingrédients, il n'y a rien. Quand tu prends un but, normalement tu réagis. Il n'y a aucune réaction. ça fait un an et demi qu'il est à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il a fait progresser son équipe ? Rien du tout. (...) Eyraud a une grande part de responsabilité, ainsi que McCourt parce qu'on ne le voit pas" a déclaré l'actuel joueur de l'Olympiakos.