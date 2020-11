OM - Valentin Rongier : 'c'est une période difficile'

L'Olympique de Marseille s'est incliné (3-0) ce mardi soir face au FC Porto dans le cadre de la 3ème journée de Ligue des champions. Les Marseillais se retrouvent dernier de leur groupe C avec 0 point et voient leur rêve d'une qualification en 8ème de finale de plus en plus s'éloigner. Avec cette nouvelle défaite, le club phocéen est sur une série de 12 revers consécutifs dans la compétition européenne. Un record égalé avec Anderlecht qui pourrait être battu lors de la réception des Dragons le 25 novembre prochain.

"Le record ? Non franchement, c’est pas ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, ce sont les résultats en ce moment, surtout en Ligue des Champions. C’est complètement insuffisant. Cette première période où on prend un but et on peut égaliser juste après. C’est une période difficile, il faut travailler. C’est très difficile, on comprend complètement leur frustration (des supporters) et leur agacement. On est les premiers atteints. Ça nous fait chier de venir ici et de prendre trois buts, de ne pas marquer et de pas prendre trois points" a avoué Valentin Rongier à la fin de la rencontre au micro de RMC Sports.