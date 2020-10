OM - Valentin Rongier : 'Je ne sais pas si on mérite de perdre'

Au micro de la chaine Téléfoot, Valentin Rongier a analysé, à chaud, la défaite de l'OM face à l'Olympiakos (0-1). Le milieu de terrain estime que l'OM ne méritait pas forcément de perdre la rencontre.

"Une fin cruelle, c'est sûr mais je ne sais pas si on mérite de perdre. On a vu qu'on a mis moins d'intensité que l'Olympiakos en deuxième mi-temps. Ce but nous pendait au nez. Il faut relever la tête et retourner au travail. On a eu un peu mal à se situer, on a re changé de système, les automatismes ont mis du temps à se mettre en place. Il y a aussi eu des bonnes choses, tout n'est pas à jeter" a-t-il déclaré.