OM - Valentin Rongier n'a pas été déstabilisé par la semaine mouvementée

Titulaire hier soir face à Granville (victoire 3-0), Valentin Rongier a grandement participé à la qualification de l'Olympique de Marseille pour les 8es. Après la rencontre, le milieu de terrain marseillais s'est arrêté devant la presse et a évoqué la semaine délicate du côté de l'OM, avec la prise de parole d'André Villas-Boas concernant la direction.

"On garde en tête ce qu’il faut qu’on fasse, c’est-à-dire jouer au football. Ça ne nous regarde absolument pas. Et comme vous avez pu le voir ce soir (hier), ça n’a en aucun cas changé la dynamique et l’ambiance dans le vestiaire. On avait envie de se qualifier. On a fait le job, on a été sérieux. Ça montre qu’on garde nos ambitions et on est tous ensemble" a-t-il déclaré.