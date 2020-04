OM - Valentin Rongier prêt à renoncer à son salaire

Interrogé par France 3, Valentin Rongier a fait un point sur son confinement et la mise en place du chômage partiel du côté de l'OM. Actuellement, le milieu de terrain touche 84% de son salaire mais le Phocéen est prêt à aller plus loin, quitte à renoncer à son salaire pour aider son club.

"Ça fait bizarre. Maintenant, on connaît les salaires qu’il y a dans le football, on n’est pas les plus à plaindre et c’est vrai qu’on ne s’attendait pas à ce que ça nous touche. Ça nous permet aussi de prendre un peu de recul" explique Rongier. "Renoncer à mon salaire ? Oui, je serais capable de le faire si ça peut permettre au club de sauver une grosse partie d’argent et de rééquilibrer la balance... (...) C’est un geste fort mais comme je l’ai dit tout à l’heure, on ne vit pas à flux tendu et le fait de faire ça, ça peut aussi montrer aux gens qu’on ne pense pas qu’à l’argent non plus et qu’on est autre chose que ça."