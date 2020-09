OM - Valentin Rongier vole au secours d'Alvaro

À 48 heures de la réception de Saint-Etienne au Stade Vélodrome, Valentin Rongier a fait un saut en conférence de presse. Le milieu de terrain a été interrogé, à plusieurs reprises, sur les évènements qui ont eu lieu durant le Classique PSG-OM et surtout les potentielles insultes racistes d'Alvaro contre Neymar.

"Je n'ai absolument rien attendu. Ce qui me chagrine, c'est que Neymar à chaque duel il insulte. L'exemple qu'on a montré pendant le match, ce n'était pas très beau, mais connaissant Alvaro c'est impossible. Forcément il est affecté. Quand il a connecté son téléphone, il a reçu des menaces de mort. Ca a touché sa famille. Il vit un moment compliqué, on est solidaire avec lui. Alors que ce sont des faites qui ne sont pas avérés, c'est regrettable" explique Rongier. Le milieu a ensuite assuré qu'il était "impossible" qu'Alvaro tienne de tels propos. "Je n'ai même pas parlé de ça avec lui car ça me parait évident en fait. C'est impossible qu'il dise ça. Sans faire de clichés, tous les jours on est avec des amis d'origines diverses, on a des asiatiques, des serbes, des africains et le groupe vit tellement bien, personne n'est exclu".