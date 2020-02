OM - Valère Germain abattu face à sa période de disette

Titulaire hier face à Nîmes (victoire 3-2), Valère Germain a assisté, aux premières loges, au triplé de Dario Benedetto avec l'OM. L'attaquant français, qui a évoqué après la rencontre la prestation de son coéquipier, est également revenu sur sa longue période de disette, lui qui n'a plus marqué depuis Montpellier, le 21 septembre dernier (2 buts au total cette saison en 28 matchs). Forcément, ces 22 matchs consécutifs sans marquer commencent à peser...

"Mais c'est vrai que quand tu rentres dans le vestiaire et qu'on a gagné, mais que tu n'as pas marqué, il manque toujours un truc, surtout que ça fait un moment que je n'ai pas marqué, même si à Lille j'étais sur l'action du but. Ça commence à me peser un peu. Mais je suis content de jouer, et même si ce n'est pas à un poste naturel, j'essaye de donner le maximum comme ce soir" a-t-il déclaré.