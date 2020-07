OM - Valère Germain évoque brièvement le possible rachat du club

Invité du RMC Football Show ce lundi soir sur les ondes de RMC, Valère Germain (30 ans) a évidemment été interrogé sur les rumeurs de rachat de l'Olympique de Marseille. L'attaquant des Ciel-et-Blanc ne s'est pas attardé sur le sujet, expliquant que le projet mené par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi n'a pas été abordé entre entre l'effectif et l'entraîneur phocéen, André Villas-Boas.

"Oui, on en a entendu parler. Ce serait mentir de dire l'inverse. Mais on ne se pose pas la question. Le coach ne nous en a pas parlé. Ce qui nous importe, c'est le terrain. Ce qu'il se passe en dehors, on n'a pas notre mot à dire. On se concentre sur le terrain et sur la reprise à la fin du mois d'août", a indiqué l'attaquant marseillais à nos confrères.