OM - Valère Germain ne croit pas au départ de Villas-Boas

Mardi dernier, André Villas-Boas mettait la pression sur les dirigeants marseillais, en réclamant des garanties pour le prochain mercato. En effet, il souhaite avoir un effectif compétitif pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Sans cette assurance, l'entraîneur émettait même l'hypothèse d'un départ, après avoir réalisé une excellente saison sur le banc de l'OM. Un départ auquel Valère Germain (30 ans), interrogé par Le Parisien, ne croit pas.

Après avoir regretté l'attitude de certains présidents de Ligue 1, l'attaquant marseillais (2 buts et 4 passes décisives en 30 matchs), sous contrat avec le club olympien jusqu'en 2021, a clairement fait part de sa volonté de rester à Marseille. De même, il souhaite également que Villas-Boas reste au poste d'entraîneur. A propos d'un éventuel départ de ce dernier, le joueur est clair et répond : "je n'y crois pas". "Il nous l’a encore répété depuis le début du confinement : il est très attaché à nous et au club" assure-t-il. L'ancien monégasque vante ensuite les mérites du technicien Portugais, "il a su, cette saison, restaurer la confiance à l’ensemble du groupe, trouver les paroles pour nous redonner l’envie de consentir des efforts ensemble". C'est pourquoi, si le coach part, "ce serait une grande déception" pour les joueurs.