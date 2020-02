OM - Villas-Boas : 'Après le PSG, l'OM est la meilleure équipe de la Ligue'

André Villas-Boas est heureux de la victoire de l'OM contre Lille, ce dimanche soir (2-1) et estime que l'OM est la meilleure équipe de la Ligue après le PSG. Une déclaration logique pour l'entraîneur phocéen, deuxième de Ligue 1.

"Félicitations à toute l'équipe. Si on enlève les Galacticos du PSG, l'OM est la meilleure équipe de L1. On écarte un adversaire de plus qui est à douze points et Rennes à onze. C'est considérable. Mais on doit assurer mathématiquement notre place. On se trouve dans une position de contrôle. J'espère que l'on va continuer à pousser pour arriver à notre objectif" a-t-il déclaré.