OM - Villas-Boas : 'C'est insuffisant'

Comme la semaine passée face à Lille, l'Olympique de Marseille a arraché le match nul hier face à Metz (1-1) grâce à un but de Sanson au bout du temps additionnel. Un point inespéré, mais loin de satisfaire le technicien portugais de l'OM André Villas-Boas.

"Ce n'est pas bon, la victoire à Paris semble déjà loin. On ne peut pas se contenter de 2 points sur 9 (au Vélodrome), c'est insuffisant. Mais il reste des matches, on reste au contact avec le haut du classement, seul Rennes a pris un peu d'avance", analyse l'entraîneur marseillais.

"Il faut être plus efficace, avoir plus de contrôle. Mais Metz n'a que deux occasions, celle du 2-0 et le but. Dommage pour nous, à ce moment-là on méritait d'être devant. Le nul est un résultat acceptable pour les deux équipes. C'est trop tôt dans la saison pour faire un bilan, là, il n'est pas positif, on a perdu plusieurs points. On doit améliorer l'intensité, et ce soir on n'a pas assez de tirs cadrés. On a un gros match contre Lyon, je pense qu'on peut montrer un autre visage."