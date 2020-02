OM - Villas-Boas : 'Mettre Lille à 12 points'

À deux jours du déplacement à Lille, programmé dimanche soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy) en clôture de la 25ème journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, a affiché des ambitions claires en conférence de presse. Le technicien lusitanien veut creuser l'écart au classement avec le club nordiste.

"On est dans une très belle situation. On veut mettre Lille à 12 points. Ce sera difficile car les Lillois ont de la qualité et sont dans une bonne période, mais c’est une opportunité début février qu’on ne peut pas laisser passer. Il reste plusieurs matches à jouer. Notre objectif est de profiter de ce match pour écarter un adversaire", a expliqué le Portugais. "Notre rêve est de gagner à Lille. On a cette ambition, une grosse opportunité de mettre un adversaire à 12 points. C'est une motivation très importante. Si on sort de ce match avec 12 points d'écart, c'est une bonne chose", a-t-il conclu.