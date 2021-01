OM - Villas-Boas : "On va voir demain" pour Kamara

Sorti sur blessure lors de la rencontre et la défaite face à Nîmes (1-2), Boubacar Kamara (21 ans) aurait pu être blessé plus gravement selon son entraîneur, André Villas-Boas.

"Pour Kamara, on a voulu éviter qu'il se fasse une déchirure totale, car il a senti une pointe. Il est tout de suite sorti. On a peut-être évité une blessure plus importante. On va voir demain", a confié le Portugais.