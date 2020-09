OM - Villas-Boas : "Un gros échec"

Quatre jours après sa victoire au Parc des Princes face au PSG, l'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile (0-2) contre l'ASSE ce jeudi soir, en match en retard comptant pour la 1ère journée de Ligue 1. "C'est une victoire historique pour Saint-Étienne", résume l'entraîneur phocéen André Villas-Boas.

"On a mal démarré le match, c'est vrai, il peut y avoir 0-2 au bout de quinze minutes", a concédé le Portugais. "On s'est amélioré avec ces deux grosses occasions de Morgan (Sanson) et de Marley (Aké) ensuite. On a pris beaucoup de risques aussi et ils ont profité de cette contre-attaque pour marquer le deuxième but. C'est vrai que c'est un gros échec et une grosse défaite pour nos supporters en ratant en plus cette opportunité d'être premier."