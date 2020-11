OM - Villas-Boas : "Ce sera un match dur"

Marseille doit réagir. Trois jours après la défaite (0-2) face à Porto en Ligue des Champions, l'OM a l'occasion de se racheter cet après-midi à 17h face à Nantes. 14èmes au classement, les Canaris pourraient poser des problèmes aux olympiens comme l'a redouté André Villas-Boas en conférence de presse.

Ligue 1 - 12e Journée Marseille 3 - 12 - 0 Nantes F. Thauvin 2'

D. Payet 35'

D. Benedetto (P.) 60'

Résumé 73' L. Blas



"Ils étaient mal la saison dernière avant de venir au Vélodrome. C'est une équipe difficile à jouer, ils sortent tout le temps des bons joueurs. Je parle beaucoup avec Rongier de Pallois. On a conscience de leur force, ce sera un match dur. Ce n'est pas l'idéal. (...) On a préparé ce match contre Nantes avec la vidéo et des choix. Je ne suis pas en période de doutes, j'ai de la qualité dans mon groupe", a déclaré le portugais face aux médias.