OM - Villas-Boas a apprécié la réaction et se contente du nul

Après six victoires consécutives en championnat, l'Olympique de Marseille a vu sa série s'arrêter à Metz, ce samedi (1-1, résumé et notes), lors de la 18ème journée de Ligue 1. Malmenés en première période et hors-sujet, les Olympiens sont revenus avec de meilleurs intentions en seconde période. S'il avait souligné l'importance de prendre six points lors des deux derniers matchs de l'année, André Villas-Boas s'est satisfait de ce point pris à Saint-Symphorien. "C'était un match difficile. On a raté notre première mi-temps, on a commis trop d'erreurs. On est très bien revenu. C'était un match dangereux, l'arrêt de Pelé sur penalty est décisif pour rester dans le match. La deuxième mi-temps était un peu meilleure, avec de la percussion offensive. On a aussi la possibilité de gagner le match. Je pense que le point du nul est bien pour les deux équipes, pour tout ce qu'ils ont fait."

L'entraîneur marseillais a tout de même rappeler l'importance de prendre les trois points à domicile face à Nîmes. "Si on est capable de gagner contre Nîmes, on remporte quatre points sur six, c'est pas mal aussi. Pas l'idéal mais pas mal. On doit donner un peu plus de confiance aux gars maintenant pour le prochain match et jouer un peu plus vite pendant 90 minutes. Mais bon, belle deuxième mi-temps, belle capacité de réponse. On continue notre travail. Si on peut gagner contre Nîmes pour bien finir la première partie de saison" a-t-il déclaré, avant de donner des nouvelles de Mandanda, contraint de céder sa place en première mi-temps. "Mandanda a une entorse, j'espère que la cheville n'est pas trop gonflée pour le moment. Ce serait un bon signal, on doit attendre les examens médicaux demain."