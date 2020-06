OM - Villas-Boas a établi une liste de 15 noms pour le mercato !

Pour le mercato estival, André Villas-Boas a bien bossé durant ses vacances. En effet, le Portugais a établi une liste de 15 noms pouvant l'intéresser !

S'il n'a fait son retour à la Commanderie qu'hier comme le reste du groupe, André Villas-Boas a travaillé de chez lui, au Portugal, ces dernières semaines pour préparer cette nouvelle saison. En effet, l'entraîneur portugais, qui sort d'un premier exercice plus que réussi grâce à sa deuxième place synonyme de LDC, a fixé les priorités pour le mercato et notamment les postes à renforcer. D'après L'Equipe, un défenseur central, un latéral gauche, un milieu axial et aussi un attaquant, capable aussi d'évoluer sur un côté, sont ainsi recherchés par l'OM. Et Villas-Boas a établi une liste d'une quinzaine de joueurs susceptibles de l'intéresser.

Parmi eux le Portugais a pris soin de sélectionner de nombreux éléments pouvant venir à Marseille sous forme de prêt. On retrouve notamment un nom déjà sorti ces dernières semaines : Mickaël Cuisance (20 ans), du Bayern Munich. En manque de temps de jeu en Bavière, le milieu français sous contrat jusqu'en 2024 pourrait être intéressé par un prêt. Et AVB a pris des informations. Le dossier Pape Gueye (21 ans) est aussi évoqué par nos confrères. L'OM, très intéressé par ses services, s'est rapproché de juristes pour savoir si le joueur, qui a signé avec Watford, pouvait être considéré comme libre avant de s'engager, vraiment, sur cette piste.

Si la totalité des pistes de l'OM n'a pas filtré, deux nouveaux noms sont à noter. En effet, les membres de la cellule de recrutement ont été chargés de fournir des rapports sur le milieu Enzo Le Fée (20 ans, 29 matchs avec Lorient) ou Mathieu Gonçalves (19 ans, 5 matchs avec Toulouse), latéral gauche. À noter que le Merlu a prolongé, hier, son contrat avec son club formateur jusqu'en 2024. Quoi qu'il en soit, l'OM devrait miser sur la jeunesse, des joueurs libres, ou des prêts cet été.