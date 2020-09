OM - Villas-Boas a été très clair avec Nagatomo

Troisième recrue de l'été marseillais, Yuto Nagatomo arrive avec l'étiquette de numéro 2 au poste de latéral gauche. La hiérarchie a clairement été établie par André Villas-Boas, qui veut continuer à accorder sa confiance à Jordan Amavi sur le flanc gauche de la défense. "Jordan Amavi est le numéro 1, c'est clair. Yuto le sait, mais il y a de la compétition et Yuto a plus d'expérience en Ligue des Champions. Tout est clair", a expliqué le coach portugais en conférence de presse, lors de la présentation du Japonais.

"Amavi est un grand joueur, il est techniquement et physiquement solide. Nous aurons beaucoup de matchs à jouer et tous les joueurs sont importants", a noté, pour sa part, le joueur de 33 ans. "Je suis venu pour jouer et aider l'équipe et je donnerai le maximum."