OM - Villas-Boas a parlé avec Benedetto de sa période de disette

Arrivé cet été à Marseille, Dario Benedetto (29 ans, 17 matchs et 6 buts en L1 cette saison) connait une petite période de disette avec les Phocéens. Toujours aussi important dans le jeu marseillais, l'attaquant argentin ne marque plus depuis 3 matchs. Mais pour André Villas-Boas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter.

"J'ai parlé avec lui. Il reste tranquille. Tant que l'équipe gagne, c'est le plus important, pas le buteur. Il est content de son travail, je suis content de son travail. Il a joué à Metz avec une petite contracture. Il l'avait pendant le match, on a pensé à le sortir mais on ne l'a pas fait. Il est un peu gêné, on doit prendre encore une décision pour samedi contre Nîmes. Sur l'aspect des buts, on n'a pas besoin de parler. Je ne suis pas inquiet", a-t-il déclaré.