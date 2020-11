OM - Villas-Boas a recadré ses joueurs lors d'une réunion de crise

Les Marseillais ont pris 0 point sur leurs trois premiers match de Ligue des champions et la tension monte sur la Canebière. Alors que récemment on a pu entendre certains anciens joueurs de l'OM exprimer leur désarroi ou même le groupe de supporter les South Winners pousser un violent coup de gueule, cette fois-ci c'est André Villas-Boas qui a craqué. Le technicien portugais a comme il l'a révélé lui-même en conférence de presse ce jeudi, convoqué son groupe pour une réunion de crise. Juste avant la séance d'entrainement, l'ancien coach de Tottenham et Chelsea a recadré ses joueurs "dans des proportions jamais vues jusque-là" révèle L'Equipe dans son édition du jour.

AVB aurait fait part de sa honte et rappelé à plusieurs joueurs les salaires faramineux qu'ils touchent grâce au club phocéen. Il a demandé à son groupe de rapidement se remobiliser pour enchainer en championnat mais aussi de prendre minimum 6 points sur les trois dernières rencontres de Ligue des champions. Pour une éventuelle qualification en Ligue Europa, mais surtout dans un soucis d'image. L'entraineur lusitanien a exigé de la part de certains joueurs étrangers qu'ils se mettent rapidement à travailler leur français pour respecter le club dans lequel ils jouent et le pays qui les accueille. André Villas-Boas a également reconnu de son côté une rotation de son onze un peu trop faible et par conséquence une concurrence pas assez claire. Est-ce que l'entraineur phocéen a réussi à réveiller l'orgueil de ses joueurs ? Réponse dès ce vendredi soir avec le déplacement à Strasbourg pour la 10ème journée de Ligue 1.