OM - Villas-Boas a vu une équipe à deux visages

Lors du succès de son équipe à Rennes vendredi soir, lors de la 20ème journée de Ligue 1 (0-1, analyse et notes), André Villas-Boas n'a pas du tout apprécié la prestation offensive de ses hommes. "Si défensivement, on a tenu, notre jeu offensif a été nul. On a essayé de faire des changements, d'avoir le ballon devant pour nous rapprocher de la surface de Rennes, ce qui a abouti à la faute et a amené le coup franc décisif" a-t-il glissé après le match, concédant que "le résultat le plus équilibré aurait été un match nul, après une belle première mi-temps des deux équipes."

L'entraîneur portugais a reconnu que son équipe "a eu un peu de chance" mais il ne va pas s'en plaindre puisque l'OM "a peut-être écarté un adversaire direct alors qu'avant le match, on avait dit qu'on aurait été contents de prendre un point" a indiqué AVB. "Mais je félicite Rennes qui est revenu avec beaucoup d'agressivité en deuxième mi-temps et qui a mis tout le monde devant, le gardien, Gnagnon et la fin est devenue chaotique. Cela nous a aidés un peu car on a dégagé tous les ballons" a poursuivi l'entraîneur phocéen, qui a également déploré les supensions de trois de ses joueurs pour le match face à Angers : "mais on sort d'ici avec trois suspensions (Kamara, Bouna Sarr et Payet ont été avertis), ce qui est une mauvaise nouvelle pour nous". Enfin, il a conclu : "On est dans une situation de contrôle, tout dépend de nous. Notre attitude est incroyable alors que nous avons presque la même équipe mais elle présente un visage, un courage et une agressivité qui n'étaient pas là l'an dernier."