OM - Villas-Boas admet les tensions entre Payet et Thauvin

À la veille d'un déplacement périlleux sur la pelouse de l'AS Monaco, programmé samedi soir (21 heures, Stade Louis-II) dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1, André Villas-Boas (43 ans), l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a tenu son traditionnel point presse en ce vendredi après-midi. Interrogé sur la brouille de plus en plus visible entre Dimitri Payet (33 ans, 3 buts et 3 passes décisives en 15 matches de championnat cette saison) et Florian Thauvin (27 ans, 6 buts et 7 passes décisives en 19 rencontres), le technicien lusitanien a joué franc-jeu et n'a pas cherché à travestir la vérité.

"On a clarifié l’ambiance après le match contre Nîmes. Mais avec toute cette dynamique, ça n’aide pas beaucoup à mettre une ambiance plus heureuse. Mais je ne pense pas qu’ils vont passer des vacances ensemble. Le plus important, c’est l’OM. Je ne suis pas ici pour effacer leur histoire à l’OM, Ils ont joué plusieurs années ensemble, je veux que tous les deux aident l’OM à atteindre ses objectifs. Ce n’est pas la première fois que je vois ça dans un vestiaire où des mecs ne peuvent pas se regarder", a lâché le tacticien portugais devant les journalistes.