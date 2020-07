OM - Villas-Boas analyse la première défaite de l'été

Ce samedi après-midi, l'Olympique de Marseille a connu sa première défaite de l'été en s'inclinant face à la modeste formation slovaque du FC DAC (2-1, résumé). Auprès de nos confrères de La Provence, André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, a livré son analyse de la partie.

"On a raté la première mi-temps où l'on a encaissé deux buts trop vite. On a perdu sur l'aspect émotionnel. On a très bien joué en deuxième où l'on peut renverser le match. L'objectif physique est réussi, pas l'objectif résultat", a estimé le technicien lusitanien, déjà projeté sur les prochaines échéances de son équipe : "On continue notre préparation. On est toujours un peu déçu par la défaite, mais ça n'a pas de grande importance au final. Il ne faut pas donner de grande importance à la victoire ni à la défaite au cours de la présaison. Le match contre Saint-Étienne est le plus important".