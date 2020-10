OM - Villas-Boas annonce la couleur pour le retour du club en Ligue des Champions

Après plusieurs années d'absence, l'Olympique de Marseille va faire son grand retour en Ligue des Champions, où il tentera de faire mieux que la dernière fois. Lors de sa dernière participation à la plus prestigieuse des compétitions continentales, lors de la saison 2013-2014, les Phocéens n'avaient pas marqué le moindre point, concédant six défaites de rang. Un très mauvais souvenir que compte bien effacer André Villas-Boas. Pour l'entraîneur portugais, son équipe peut même ambitionner de sortir de sa poule, composée de Manchester City, du FC Porto et de l'Olympiakos Le Pirée.

"On n'est pas venus en vacances évidemment. On veut être bien dans cette compétition. Se qualifier pour les 8es de finale, c'est un gros exploit dans un groupe comme ça. Pour que ça se passe, on doit bien démarrer demain face à une équipe qui a fait un bon parcours européen la saison dernière. Ils ont un peu plus d'expérience. On doit en gagner petit à petit. On doit se qualifier chaque année en Ligue des Champions pour gagner de l'expérience. Oui, c'est un rêve, mais on est aussi là pour être compétitifs. On va entrer avec le maillot de l'OM, son histoire et son étoile dorée sur le logo", a lancé le technicien lusitanien en conférence de presse.