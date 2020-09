OM - Villas-Boas balaye une nouvelle piste pour le mercato

Ces dernières heures, le nom d'Emmanuel Dennis (22 ans) est venu s'ajouter à la liste, pas si longue que ça, des attaquants associés au mercato de l'OM. L'attaquant du FC Bruges, qui avait crevé l'écran en Ligue des Champions face au Real Madrid la saison dernière (2 buts et 1 passe en 2 matchs), figure-t-il sur les tablettes du club provençal, effectivement en quête d'un buteur cet été ? La question a été posée à André Villas-Boas par nos confrères de Téléfoot, hier soir après la défaite contre St-Etienne (0-2). Et la réponse de l'entraîneur portugais a fusé : "il n'a jamais été sur la première liste, ni sur la deuxième".

Villas-Boas, de la même manière, avait éteint la piste menant à Mbaye Niang, en sous-entendant que l'attaquant sénégalais du Stade Rennais était trop cher pour l'OM. "On cherche, mais on n'est pas trop pressé", a rappelé AVB en conférence de presse, quelques minutes plus tard. "Je vous le dis sincèrement, cela peut être dans cette fenêtre de transferts ou la prochaine."