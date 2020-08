OM - Villas-Boas chante les louanges de Balerdi

En conférence de presse, ce jeudi, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a évoqué le mercato estival des Ciel-et-Blanc. Face aux médias, le technicien lusitanien a notamment chanté les louanges de Leonardo Balerdi, jeune (21 ans) défenseur central prêté sur la Canebière par le Borussia Dortmund. Le "Special two" espère que l'Argentin s'inscrira dans la durée aux abords de l'Orange Vélodrome.

"Dans le cas de Leonardo Balerdi, il a toutes les qualités", a lancé André Villas-Boas en préambule de son intervention. "Il est puissant, va vite et il est bon techniquement. Je le connais depuis Boca Juniors. Il était dans notre liste l'an dernier, mais on n'a pas été capable de le faire signer financièrement. Mais cette année, on a été en mesure de le faire. C'est un bon coup du mercato pour nous. J'espère qu'à la fin de la saison, on pourra lever son option d'achat. C'est une bonne pépite argentine", a conclu "AVB".