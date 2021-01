OM - Villas-Boas commente les échanges entre Alvaro et Neymar

De passage en conférence de presse cet après-midi pour aborder la réception du Nîmes Olympique (J20 Ligue 1), prévue ce samedi après-midi (17 heures, Stade Vélodrome), André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, est très brièvement revenu sur le Trophée des Champions perdu face au Paris Saint-Germain mercredi soir (2-1), ainsi que sur les échanges par réseaux sociaux interposés entre Alvaro Gonzalez, son défenseur central, et le meneur de jeu brésilien des Rouge-et-Bleu, Neymar.

"Ils ont souffert à la suite de leur défaite en Ligue des champions, maintenant c'est notre tour", a reconnu, avec le sourire, l'entraîneur portugais, avant d'évoquer l'échange entre Alvaro et Neymar sur les réseaux sociaux, toujours après la rencontre de mercredi. "Ces échanges n'apportent rien et ça ne me concerne pas. Je sais juste que ça n'a rien enlevé à notre déception et ça n'a pas, non plus, changé le score du match", a sagement commenté le Lusitanien.