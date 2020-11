OM - Villas-Boas comprend la colère des supporters

Avant la rencontre face au FC Nantes ce samedi après-midi à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1 (victoire 3-1), le staff et les joueurs de l'OM ont été pris à partie par des supporters en colère suite aux prestations catastrophiques en Ligue des Champions. Ces derniers ont notamment retardé le départ du car transportant les joueurs, obligeant notamment l'entraîneur André Villas-Boas et le capitaine Steve Mandanda à descendre pour échanger avec eux. "J'étais plus préoccupé par le fait d'arriver tard, sincèrement. On a compris le message. J'ai essayé de dire aux supporters de ne pas entrer dans l'excitation des médias, pour nous laisser un peu travailler. Un peu de patience, on est bien en championnat", a confié André Villas-Boas en conférence de presse d'après-match, suite à la victoire de ses hommes.

"Évidemment, les supporters ont demandé un peu plus de jeu, de contenu. Il faut chercher ça. J'espère qu'ils sont contents, aujourd'hui. La victoire, c'est le plus important pour moi (...) Il faut du temps. Il faut laisser les personnes travailler, trois jours après la triste défaite 2-0 contre le FC Porto. On a bien conscience de les avoir déçus en Ligue des champions. Mais, on ne peut pas entrer dans l'excitation transmise par le monde des médias", a déclaré le technicien portugais, adressant une petite pique à la presse au passage.