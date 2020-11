OM - Villas-Boas défend Payet mais...

À la veille de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre le FC Porto ce mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome), André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a profité de son passage en conférence de presse pour réaffirmer toute sa confiance à l'égard de Dimitri Payet. Même s'il attend évidemment plus de son milieu de terrain offensif réunionnais.

"Dim travaille bien. Il est en manque de confiance et veut retrouver sa forme physique. Il a fait une bonne semaine d'entraînement", a indiqué le technicien lusitanien face aux journalistes. "C'est le moment de le protéger un peu", a-t-il ensuite concédé, et de conclure : "Il a ma confiance et j'espère qu'il va retrouver son niveau, parce que cette équipe a besoin de lui".