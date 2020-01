OM - Villas-Boas donne des nouvelles de Thauvin

Pour le déplacement à Limoges afin de défier Trélissac, ce dimanche après-midi (14h15, Stade de Beaublanc) en 32ème de finale de Coupe de France, l'Olympique de Marseille devra faire sans Steve Mandanda, Morgan Sanson et Florian Thauvin. Pour le gardien de but phocéen, dont le forfait était pressenti, André Villas-Boas s'est montré rassurant : "Steve a seulement couru aujourd'hui, mais je pense qu'il sera bien pour Rennes. On en a profité pour lui donner un peu plus de repos et ne pas prendre de risques", a expliqué le technicien lusitanien en conférence de presse.

Concernant Morgan Sanson, touché aux ischios-jambiers après le match contre Nîmes avant la trêve hivernale, les nouvelles sont également rassurantes : "Il s'est entraîné les deux derniers jours, mais dans le cas de Morgan, on va opter pour le faire reposer et qu'il soit prêt pour le match contre Rennes". Enfin, pour l'ailier international français, toujours touché à la cheville, le retour sur les terrains se précise : "On reste toujours sur la moitié du mois de février pour Florian. On reste sur cet objectif du mois de février, fin du mois de janvier pour commencer la course".