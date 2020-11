OM - Villas-Boas encense son secteur offensif après la victoire contre Nantes

Suite à la victoire de Marseille contre Nantes (3-1) ce samedi, André Villas-Boas s'est montré élogieux envers ses joueurs, et plus particulièrement son secteur offensif, pour ce qui est certainement l'une des meilleures prestations de la saison. "On n'a pas trop de bons matches. On a Bordeaux, Brest et Paris, et aussi Porto ici à la maison. J'ai bien aimé notre losange contre Porto. Mais le 4-2-3-1 a bien fonctionné aujourd'hui avec les ailiers et Cuisance entre les lignes", a confié l'entraîneur de l'OM.

En effet, Thauvin, Payet et Benedetto, qui composaient le trio offensif, ont tous les trois marqué face aux Canaris, pour permettre aux Phocéens de remporter ce match. "Dario a fait un bon match. Il a fait beaucoup de mouvements. C'est important pour sa confiance. Aujourd'hui, c'est bien tombé. C'est une bonne chose pour lui", a jugé le technicien portugais, avant de s'exprimer sur le coéquipier de l'Argentin en attaque, Dimitri Payet. "Il a bien tenu 83 minutes. On a besoin de lui. On doit tout faire pour l'aider à retrouver son niveau. Il a répondu sur le terrain avec une très bonne performance. S'il continue comme ça, j'espère que ça va bien nous aider contre l'Olympiakos. On a des échanges directs avec les joueurs. On parle tous les jours avec Dimitri. Il sait qu'il est très important pour nous. Je pense qu'il peut faire une grosse saison. On va continuer à l'aider", a conclu AVB.