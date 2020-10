OM - Villas-Boas entamera les discussions sur sa prolongation en février

André Villas-Boas fêtait sa 400ème apparition sur le banc d'un club de football professionnel ce samedi soir face aux Girondins de Bordeaux. Pour l'occasion, ses joueurs lui ont offert la victoire (3-1) face aux hommes de Jean-Louis Gasset.

Après une excellente première saison conclue par une seconde place synonyme de qualification en Ligue des champions, le technicien portugais a entamé difficilement cette nouvelle saison. Malgré tout, Jacque-Henri Eyraud a répété son soutien et son envie de voir rester Villas-Boas longtemps à l'OM. Un désire partagé par le Lusitanien qui a révélé à l'AFP qu'il entamera les négociations pour une prolongation en février. "On pourra parler d'une prolongation en février, car le mercato sera passé et on verra de quoi est fait l'avenir. Il y a 1 mois, j'ai prévenu le propriétaire qu'il peut être tranquille car je ne suis pas en train de chercher autre chose" a déclaré André Villas-Boas qui sera en fin de contrat à la fin de la saison.