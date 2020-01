OM - Villas-Boas enterre la hache de guerre avec JH Eyraud

Après avoir allumé la mèche la semaine passée face à la presse, André Villas-Boas s'est transformé en pompier pour éteindre l'incendie avec Jacques-Henri Eyraud. Le technicien portugais assure, désormais, que son président l'a rassuré sur les plans marseillais pour l'avenir, et surtout sur le rôle d'Andoni Zubizarreta.

"On a parlé, on a essayé de calmer un peu les choses. Le plus important pour le président et moi, et particulièrement pour le président, c'est le futur de l'OM. Le futur de l'OM est aussi le plus important pour les supporters. On a calmé un peu les choses, je suis sur qu'on va améliorer notre communication pour que ce genre de questions ne soit plus un problème. Il nous a rassuré sur l'aspect sportif, l'importance d'Andoni. Il a bien dit qu'il était le grand architecte de l'équipe et de ce mercato. Ce n'était pas le cas les saisons passées. C'était important pour moi. On a clarifié les choses et c'est tranquille" a-t-il déclaré.