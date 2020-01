OM - Villas-Boas et Eyraud se sont rencontrés

A l'issue de la qualification de l'OM face à Granville vendredi soir, André Villas-Boas est revenu sur ses déclarations faites en milieu de semaine.

En marge des 16es de finale de la Coupe de France, André Villas-Boas avait jeté un froid énorme du côté de Marseille. Mécontent de certaines manoeuvres de Jacques-Henri Eyraud, l'entraîneur olympien n'avait pas hésité à mettre la pression sur son président, notamment en ouvrant la porte à un départ dès l'été prochain, et ce même si l'OM venait à se qualifier pour la Ligue des Champions. Vendredi soir, après le succès marseillais à Caen (0-3, résumé et notes), le technicien portugais est revenu sur la situation et a expliqué que celle-ci avait été mise au claire.

"J'ai parlé avec Jacques-Henri, on a clarifié les choses et tout va retourner à la normale. Je suis un homme émotionnel, j'étais dans l'émotion quand j'ai pris la parole. Il y a toujours dans les organisations un manque de communication qui conduit à des situations comme ça. Avec M. Eyraud, nous sommes deux hommes professionnels et capables de mettre les choses en place pour le bien de l'OM, pour le respect des supporters et de leur amour du club. On reviendra sur cette réunion lundi. On reste focalisés sur notre objectif de la saison" a déclaré AVB.

Le coach phocéen a également profité de son passage devant les journalistes pour démentir les rumeurs de départ sorties à son sujet ces dernières heures. "Tout ce qui est sorti aujourd'hui (vendredi), c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai, je ne cherche pas une sortie dans un grand club, le plus probable est que vous me trouviez dans le désert que dans un grand club. Je ne cherche rien. Tout reviendra à la normale. On va régler les choses. C'est dommage pour vous, il n'y aura pas de manchette mais c'est comme ça" a-t-il conclu.