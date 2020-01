OM - Villas-Boas et la 'Payet-dépendance'

L'Olympique de Marseille n'a pas profité du match nul de Rennes à Nice vendredi soir (1-1). Ce samedi, l'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul et vierge à domicile face à Angers (0-0, analyse et notes) lors de la 21ème journée de championnat. Privés de trois titulaires (Sarr, Payet et Kamara), les Olympiens ont manqué d'inspiration et de créativité pour inquiéter un bloc bas bien organisé. Etant donné la tactique adoptée par l'adversaire, André Villas-Boas a estimé que la prestation d'ensemble de son équipe n'a pas été mauvaise. "On a mal joué ? Non, je ne pense pas, on a joué contre une équipe très défensive. L'entraîneur d'Angers nous a félicités à l'aller de notre stratégie, je le félicite à mon tour. Ils ont joué à onze derrière le ballon, avec zéro tir cadré, deux tirs non cadrés. Angers n'a pas donné d'espace de la première à la dernière minute. Je ne suis pas trop insatisfait [...] On a fait un bon match" a-t-il déclaré.

L'entraîneur phocéen a justifié ce faux-pas par l'absence de son maître à jouer, Dimitri Payet. Selon lui, l'équipe marseillaise est dépendante du Réunionnais. "Le problème, c'est qu'on n'a pas été efficaces dans la finition. Mais aujourd'hui, si on accélère le jeu, on donne des occasions de contre à Angers et on perd le match. [...] Évidemment, c'est dommage, on rate une occasion de mettre Rennes à sept points. Contre un bloc fermé, on a besoin de dribbles, de gagner les duels, de trouver la dernière passe ou le but. Mais Barcelone est Messi-dépendant, la Juve est Ronaldo-dépendant, si on est Payet-dépendant, je n'ai pas de problème à l'assumer" a expliqué AVB.