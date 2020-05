OM - Villas-Boas et les joueurs restent en contact

Partira, partira pas ? L'avenir d'André Villas-Boas à Marseille est très incertain et la tendance est clairement à un départ. Lors de son passage sur les ondes de RMC Sport, Jacques-Henri Eyraud l'a confirmée et n'a pas laissé place à beaucoup d'optimisme. A l'heure qu'il est, il faudrait un revirement de situation considérable pour que le Portugais reste à Marseille malgré les départs d'Andoni Zubizarreta et Albert Valentin. Mais rien n'est encore fait et les représentants du coach de 42 ans rappellent qu'"il a un contrat."

Ce vendredi soir, RMC indique que le Lusitanien, reparti au Portugal après son entretien avec le président Eyraud, reste toujours en contact avec son groupe. Il s'est notamment entretenu avec les leaders et plus particulièrement le capitaine Steve Mandanda, chargé de faire le relais auprès de ses coéquipiers. AVB aurait confié qu'il n'est "pas encore parti" mais n'a pas non plus caché sa frustration. A l'image de leur coach, les joueurs marseillais ont été attristés par le départ de Zubizarreta et y ont réagi.