OM - Villas-Boas et Payet confiants avant le Classique

A deux jours du grand choc de la troisième journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas s'est exprimé sur les chances de l'OM tout en réalisant un parallèle avec la lourde défaite de l'an passé au Parc des Princes. "Le discours de l'an passé, c'était pas du tout le même", a-t-il lancé devant les journalistes. "J'ai toujours de l'ambition, on a perdu 4-0 mais on a fini 2e du championnat au final. Mais l'entraîneur du club de la Cannebière a tenu à prévenir des Franciliens plus que diminués à cause du coronavirus. "Malheureusement pour eux, on les retrouve dans un moment difficile. On a l'ambition de jouer, de gagner. C'est un match important, c'est peut-être une chance, j'espère donner ce type de bonheur aux supporters."

Capitaine et fervent défenseur de son club de coeur, Dimitri Payet s'est également montré confiant quant aux chances marseillaises pour le Classique de dimanche. "On aura des joueurs remontés en face", a annoncé l'intéressé. "Comme l'avait dit Tuchel, il ne fallait pas attendre beaucoup de leur match contre Lens, ils ne joueront pas comme ça face à nous." Les hostilités sont lancées à moins de 48 heures du choc.