OM - Villas-Boas évasif sur son avenir

Tout proche de la démission au mois de mai suite au départ du directeur sportif Andoni Zubizaretta, André Villas-Boas a finalement décidé d'honorer son contrat d'entraîneur jusqu'au bout, à savoir en 2021. Le Portugais s'est confié à RMC Sport à propos de son avenir au club de la Cannebière. "L'unique proposition que j'ai eue était pendant les affaires chaotiques", explique-t-il. "Je ne savais pas si je continuais. J'ai refusé cette proposition. Je n'ai plus eu d'approche."

Evasif, AVB n'a pas souhaité s'avancer clairement sur sa prolongation de contrat. "L'OM est le 3e club où je démarre une seconde saison", a indiqué l'ancien technicien de Chelsea. "J'espère que ça va bien se passer. Je ne contrôle pas. Oui, je pourrais. Pour parler de prolongation il faut qu'on te la propose. À la fin, ce sont les résultats qui parlent. C'est à la direction d'évaluer le travail. C'est comme ça. La première a été refusée et là ce n'est pas le moment. Il y a des joueurs qui ont besoin d'une solution. Il faut d'abord arriver en mai, savoir où est ce qu'on est et savoir ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses à voir. La direction doit faire des bilans et les comptes."