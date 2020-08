OM - Villas-Boas évoque la suite du mercato

Présent en conférence de presse ce jeudi pour les présentations des nouvelles recrues, Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas en a profité pour parler du mercato. "À cause de la tendance du mercato de cette année on aura plusieurs options, soit des joueurs en prêt, soit des fins de contrats, soit des joueurs qui sont dans les clubs. On a différents profils", a-t-il expliqué. "On a des préférences mais comme ce sont des joueurs connus et importants il y a beaucoup de concurrence pour les faire signer. Ça prendra peut-être plus de temps, vers septembre, fin septembre".

L'entraîneur olympien a assuré que "si quelqu’un sortait maintenant", il fallait "aller au mercato pour le remplacer". Pour l'instant, AVB a estimé que son équipe se trouvait "bien". "C’est la base de l’année dernière avec les nouvelles recrues. J’espère passer Saint-Etienne et Brest avec tout le monde de disponible et après ce sera la trève", a-t-il conclu.