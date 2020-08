OM - Villas-Boas fait un point sur les joueurs disponibles contre Brest

André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement de l'OM à Brest (dimanche, 21h) pour la deuxième journée de Ligue 1. L'entraîneur olympien a fait un point sur son effectif, particulièrement touché par le coronavirus. "On a divisé le groupe en quatre. On a encore subi des cas. On récupère quatre joueurs (Steve Mandanda, Jordan Amavi, Maxime Lopez, Valentin Rongier) pour le match à Brest mais il y en a encore quatre qui seront absents (Simon Ngapandouetnbu, Alvaro Gonzalez, Bouna Sarr, Dimitri Payet)", a-t-il annoncé. "On ne sait pas vraiment comment nous sommes. Au niveau physique, on va être là, sauf que tout le monde n'a pas pu jouer 90 minutes. Ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir faire les cinq changements. Ce ne sont pas les conditions idéales mais on pourra répondre sur le plan physique".

Si "l'organisation va rester la même", Payet, Alvaro et Sarr, qualifiés de "leaders" par AVB vont "manquer". "C'est un match que l'on veut gagner pour bien commencer", a conclu le coach portugais. Pour rappel, face à Brest, les Marseillais joueront leur premier match de championnat cette saison puisque la rencontre contre Saint-Etienne prévue vendredi dernier a été reportée en raison des cas positifs au Covid-19 à l'OM.