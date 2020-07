OM - Villas-Boas félicite Semak et le Zénith pour le titre de champion de Russie

Hier, le Zénith Saint-Pétersbourg a été sacré champion de Russie après sa victoire face au FC Krasnodar (4-2). Il s'agit du deuxième titre de rang pour le club russe mais aussi pour Sergey Semak, l'entraîneur. Adjoint d'André Villas-Boas durant le passage du technicien portugais entre 2014 et 2016, il a reçu les vives félicitations de son ancien collègue.

"Je tiens à féliciter toute la famille Zénith, les incroyables fans du club, toute la direction, le staff et bien sûr les joueurs. Mais je suis particulièrement heureux pour Sergey Semak, qui fait un excellent travail au Zénith. Je me souviens de lui en tant que bon ami et merveilleux professionnel, je suis très heureux pour lui, car il remporte des titres avec le Zénith", a indiqué l'entraîneur de l'OM.