OM - Villas-Boas juge les premiers pas de la recrue Balerdi

Hier après-midi, l'Olympique de Marseille a subi sa toute première défaite de l'été en s'inclinant face à la formation slovaque du FC DAC (2-1, résumé). Recruté mardi sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi, jeune défenseur central de 21 ans, a disputé ses premières minutes sous la tunique des Ciel-et-Blanc en entrant en jeu à la 77ème minute.

Des premiers pas débriefés par André Villas-Boas, l'entraîneur olympien : "On a hésité à le faire jouer, mais on l’a lancé, finalement. Il n’a pas encore les automatismes mais il a la qualité", a indiqué le technicien lusitanien, dans des propos rapportés par L'Equipe. L'Argentin pourrait disposer d'un temps de jeu plus conséquent lors du prochain match de préparation de l'OM, le 31 juillet face au Bayern Munich.