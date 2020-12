OM - Villas-Boas justifie sa compo face à l'Olympiakos

Après quatre défaites en quatre matches en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille doit prendre le meilleur sur l'Olympiakos Le Pirée, ce mardi soir (21 heures, Stade Vélodrome), pour rester dans la course à la 3ème place, qualificative pour la Ligue Europa. Pour affronter le club grec, André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, a reconduit le onze victorieux face à Nantes (3-1) samedi après-midi en Ligue 1.

Le technicien portugais a expliqué ce choix au micro de RMC Sport. "On a bien joué face à Nantes avec plus de percussions, de bonnes attaques sur les côtés et de la mobilité. L'adversité va évidemment monter d'un cran, mais on a vu de bonnes choses, également dans l'état d'esprit, donc c'est un onze qui méritait de rejouer après Nantes", a indiqué le tacticien lusitanien à nos confrères.