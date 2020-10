OM - Villas-Boas met un coup de pression à ses joueurs et fixe un objectif

Présent en conférence de presse à deux jours du match contre Bordeaux, André Villas-Boas a profité de ce moment pour envoyer un message à ses joueurs. En effet, le technicien de l'OM estime que les prestations individuelles des Marseillais ne sont pas au niveau pour l'objectif final : une qualification en LDC à la fin de la saison.

"Maintenant que le mercato est fini, le message est clair et unique : on doit être en Ligue des Champions la saison prochaine. Les performances individuelles doivent augmenter car elles ont été trop bas depuis le début de saison" a-t-il lâché. "On n'a pas le niveau pour gagner au Vélodrome. Je n'ai pas besoin que vous me posiez la question, c'est ma responsabilité, c'est ma faute. La seule chose que je peux faire c'est de travailler. Je cherche les réponses."