OM - Villas-Boas milite pour la prolongation de Mandanda

Après Dimitri Payet (33 ans, contrat jusqu'au 30 juin 2024), André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, espère que Steve Mandanda (35 ans) va lui aussi prolonger son bail sous les couleurs des Ciel-et-Blanc. C'est, en tout cas, ce que le technicien lusitanien a indiqué dans un entretien accordé au site officiel du club phocéen : "J’espère qu’on pourra faire le plus tôt possible la prolongation de Steve. Car je pense qu’avec Payet, il s’inscrit dans la mémoire de l’OM et mérite ce type de reconnaissance", a lancé "AVB" au sujet de son dernier rempart, qui va entrer dans la dernière année de son bail (2021).