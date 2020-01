OM - Villas-Boas ne fera pas beaucoup tourner contre Granville

A 48 heures du déplacement au stade Michel d'Ornano de Caen pour affronter Granville (16es de finale de Coupe de France), André Villas-Boas a évoqué la gestion de son groupe. L'entraîneur de l'OM a confirmé qu'il allait faire "un peu de gestion" concernant son groupe, sans changer toute sa formation. Yohann Pelé pourrait notamment être titulaire dans les cages.

"On peut faire un peu de gestion oui, mais pas trop non plus. C'est important de tenir l'équipe chaude en terme de préparation, il faut aussi garder le rythme. Le groupe choisi sera fort. Je déciderai demain s'il joue ou non. Yohann a donné des réponses dans la séance de tirs au but contre Trélissac, alors ça peut entrer dans ma réflexion" a-t-il déclaré.